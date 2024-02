Arrestato per blocco Alta velocità, contestato terrorismo - Ultima ora - Ansa.it

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Eseguita dalla Digos di Firenze un'ordinanza cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di una persona accusata di aver attentato l'8 agosto scorso alla sicurezza dell'sulla tratta Firenze-Bologna, a Firenzuola, danneggiando un quadro elettrico, un piezometro e il relativo modem per la trasmissione dati, che servono per il monitoraggio dell'infrastruttura ferroviaria, causando l'interruzione della linea per alcune ore. Contestata anche l'ipotesi di rimozione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro. Il gip, secondo quanto riferisce la procura, "ha riconosciuto l'aggravante della finalità di". L'indagato, si spiega ancora, "risulta già attinto da custodia cautelare ed è attualmente soggetto a processo per altri sei episodi analoghi per cui è stato tratto in arresto il 25 gennaio 2022, commessi nei ...

Lo scorso 8 agosto qualcuno si è introdotto in una galleria del tratto fiorentino dell'Alta velocità ferroviaria causando l'interruzione della linea per ... (today)

