Arrestati due nigeriani con un chilo di droga nello zaino | udienza davanti al giudice Russo

Omicidio in corso Vittorio Emanuele, arrestati due giovani nigeriani

(Di venerdì 23 febbraio 2024)zainetto avevano quasi untra eroina e cocaina ma non sono riusciti a passare inosservatiagli occhi degli uomini della Mobile che hanno arrestato duedi 26 e 41 anni, ieri mattina poi finitialDaniloper l’di convalida. Entrambi sono accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. La polizia aveva avvistato la coppia allontanarsi a piedi e in bicicletta da un appartamento in zona piazza Travaglio. Uno di loro, quello con losulle spalle, all’improvviso ha iniziato a correre verso la stazione. Ed è proprio poco dopo che è stato fermato – con il complice – dalla polizia. Ilsi è riservato per la decisione.

