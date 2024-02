Aronica: «Sono convinto che alla lunga Mazzarri avrebbe ottenuto risultati a Napoli»

(Di venerdì 23 febbraio 2024) L’ex difensore del, Salvatore, è intervenuto ai microfoni di IlSognoNelCuore parlando della sua esperienza a, ma anche dell’esonero di«L’esperienza diè stata fondamentale per la mia carriera, mi ha permesso di formarmi come uomo e come calciatore. Grazie ai 5 anni lì, homoltissima visibilità nel corso del tempo. Riuscir a vincere afu sensazionale, purtroppo però vincere sempre è difficile ovunque e non riuscimmo a confermarci…» Poi sull’esperienza a Palermo. «E’ stata la più amara tra tutte le esperienze. Arrivai nella squadra della mia città con tantissima voglia di fare, a fine stagione però retrocedemmo…»suè uno degli allenatori ...