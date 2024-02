Arnautovic, è il tuo momento. Inzaghi lancia l'austriaco: l'Inter, il destino e quel giuramento a Maldini

Arnautovic scenderà quasi certamente in campo da titolare in Lecce-Inter. L’attaccante, vista l’as Senza di Thuram , dovrà essere più efficace in zona ... (inter-news)

Arnautovic, è il tuo momento. Inzaghi lancia l’austriaco: l’Inter, il destino e quel giuramento a Maldini: Marko Arnautovic avrebbe dovuto giocare per il Milan, l`austriaco aveva raggiunto l`accordo totale con Paolo Maldini e proprio a lui aveva detto: `Per te morirò. calciomercato

Bologna, Zirkzee: "Via Arnautovic, mi sono preso più responsabilità. Futuro Non ci penso": In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, l'attaccante del Bologna, Joshua Zirkzee, ha parlato della sua stagione e anche del suo futuro: 'Quando in estate è andato via Arnautovic, è venuto ... informazione

Inter, tocca ad Arnautovic: già scattato il riscatto, il piano del club per il futuro: Se in difesa e a centrocampo Inzaghi ha qualche dubbio sulle rotazioni da fare al Via del Mare, in avanti con Lautaro ci sarà Marko Arnautovic, autore del gol contro l’Atletico di Simeone. Sarà la ... fcinter1908