Arnautovic | dal Lecce al Lecce | titolare nel momento del bisogno

Lecce-Inter, le ultime da Appiano Gentile: Sanchez punta al sorpasso su Arnautovic

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Markoin questa stagione ha ilnel destino: proprio contro i salentini, nel girone di andata, fu la sua prima presenza dain campionato in maglia Inter. Situazione che replicherà domenica alle 18. UN GIRONE DOPO – Neldel, Markosi ritrova ad affrontare sempre la stessa squadra. Quelche già all’andata vide la sua prima presenza dain Serie A, quando fu chiamato a sostituire l’indisponibile Lautaro Martinez. Domenica sarà di nuovo il suo turno, questa volta per sostituire Marcus Thuram. Contro i salentiniall’andata mise a segno un pregevole assist di tacco per Nicolò Barella, che permise all’Inter di mettere in ghiaccio il ...

