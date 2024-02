Arezzo surrealista

Multato sul bus mentre aspetta di comprare il biglietto dall'autista. I sindacati: "Caso surreale"

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Cheabbia una solida tradizione artistica è assodato; da Icastica in poi la nostra città ha sviluppato una sorta di corrente creativa di “postmodernismo urbano”, assai florida. Ispirata certamente dal dipinto di Salvator Dalì, “la persistenza della memoria”, un’operaè in bella mostra davanti alla Stazione, ai Porcinai, e ci stupiamo che qualcuno non l’abbia proposta per la biennale di venezia. Titolo: “Le biciclette molli”. Vari velocipedi adagiati e abbandonati da tempo immemori, su cui una patina temporalmente vetusta ha depositato polvere e antiche suggestioni, fanno da cornice a una bicicletta dalla “ruota nolla” adagiata e incurvata, simbolo del tempo che si piega ai destini umani. Cromie rosa fungono da catalizzatori dell’installazione, che simboleggia l’inerzia della politica nel plasmare i destini pubblici. Perché non ...