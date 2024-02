Arezzo, non fermarti sul più bello. Indiani sfida la Spal con Gucci-gol: "Vogliamo una vittoria da playoff»

(Di venerdì 23 febbraio 2024) di Luca Amorosi È un’altraimportante quella che attende l’ questa sera a Ferrara contro la. Dalle 20,45, infatti, gli amaranto affrontano la squadra che a oggi occupa il quintultimo posto in classifica, il primo che costringe ai playout. Essenziale uscire indenni, insomma, da uno stadio fascinoso, che fino a pochi anni ospitava partite di serie A, per tenere la debita distanza dalla zona calda. Ladi domenica contro la Recanatese in tal senso è stata corroborante: prestazione convincente, ritorno al gol die tre punti d’oro nella prima di un trittico di gare che potrebbe avvicinare sensibilmente la permanenza in C. Dopo gli estensi, infatti, l’ affronterà al Comunale l’Ancona, sestultima con 30 punti. Ma andiamo con ordine: i biancoazzurri hanno richiamato in panchina Di Carlo, che dal ...