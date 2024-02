Arezzo Calcio e Amministrazione discutono il futuro del nuovo stadio

Nuovo stadio, Ghinelli: "Incontro interessante e positivo, prossimo step ad aprile"

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Questa mattina, un incontro di fondamentale importanza ha avuto luogo nel cuore del Comune di, dove l’comunale e i rappresentanti dell’si sono riuniti per discutere il progetto del. La tavola rotonda, presieduta dal sindaco Alessandro Ghinelli e composta dagli assessori Federico Scapecchi, Alessandro Casi, Simone Chierici, Francesca Lucherini, Alberto Merelli, Marco Sacchetti, ha visto la partecipazione anche di tecnici esperti. Il presidente dell’, Guglielmo Manzo, insieme all’Amministratore Delegato Sabatino Selvaggio e al gruppo di tecnici incaricati, ha presentato il progetto preliminare per la riqualificazione dell’impianto sportivo, suscitando l’interesse e l’approvazione del sindaco ...

