Arabia Saudita | la moglie di Mahrez | “Qui è tutto diverso | mai avrei immaginato la mia vita lontana da Manchester”

La moglie di Mahrez: "In Arabia Saudita non si può nemmeno bere... Ho avuto un crollo"

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 23 febbraio 2024) “Ho detto a Riyad fin dall’inizio che la cosa che mi spaventava di più era un suo trasferimento all’estero. Ho sempre vissuto a, non ho mai dovuto trasferirmi, fare nuove amicizie e stare lontano dalla mia famiglia era la mia paura più grande”. Taylor Ward,del calciatore, in alcuni estratti del reality di Amazon Prime ‘Married to the Game’ parla della sua nuova esperienza in. “Se cinque anni fa qualcuno mi avesse detto che mi sarei trasferita incon un marito e un figlio, non cicreduto. Qui èmolto, nonmaila miada ...