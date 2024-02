Appalti ad alta intensità di manodopera e criteri di aggiudicazione Alcune considerazioni in attesa della Corte di Giustizia Ue

Appalti ad alta intensità di manodopera: alla CGUE una nuova questione pregiudiziale

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Negli ultimi anni, è noto, sono sensibilmente aumentate le imprese che affidano a soggetti esterni una o più fasi del ciclo produttivo. In questa tendenza di carattere generale verso l'esternalizzazione, si inserisce anche il cosiddetto l'outsourcing attraverso il quale si affidano “all'esterno” prestazioni in cui la forza lavoro prevale sugli altri fattori produttivi. Il modello incontra un notevole successo in vari settori – dalla logistica alla grande distribuzione organizzata – accomunati dall'impiego di un massivo numero di lavoratori. Al contempo, tuttavia, sotto il profilo legale porta con sé rischi e criticità non trascurabili. Non è un caso, quindi, che l'Ispettorato Nazionale del Lavoro e, recentemente, ancheProcure abbiano iniziato a verificare se le operazioni di esternalizzazione siano, sotto il profilo giuslavoristico, legittime o se, invece, ...