Antonio Ponti | l’erede della famiglia che produce l’aceto è da dieci mesi ai domiciliari con l’accusa di spaccio

Antonio Ponti, l’erede della famiglia che produce l’aceto è da dieci mesi ai domiciliari per spaccio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Viaggiava a bordo di una Dodge Challenger con i vetri oscurati e la targa lituana, quando gli agentiPolizia, probabilmente insospettiti dal veicolo, l’hanno fermato per un controllo di routine. Alla guida dell’auto gli agenti hanno trovato, erededinastia, la nota azienda di aceto, in compagnia di tre pregiudicati per droga e furti e con addosso 17 grammi di Mdma e circa 9 grammi di cocaina. Dopo la perquisizione nel suo appartamento, il 52enne, residente a Milano, è stato arrestato in flagranza e si trova aiper detenzione di droga ai fini dida ormai 10. La notizia è stata riportata venerdì 23 febbraio dal quotidiano La Stampa. Il 27 marzo, a Milano, si terrà l’udienza preliminare per ...