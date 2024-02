Antonio Ponti, erede della dinastia dell'aceto, indagato per spaccio di droga: fermato con cocaina in auto, aveva in casa anche bilancini e stagnola

Antonio Ponti, il dj erede dell'impero dell'aceto arrestato per droga: in auto aveva cocaina e Mdma (Di venerdì 23 febbraio 2024) Antonio Ponti, dj, fondatore di un locale sui Navigli e soprattutto uno degli eredi della famiglia che produce aceto dalla fine del '700 a Ghemme (Novara), andrà a processo il 27 marzo a... Leggi tutta la notizia su ilmattino (Di venerdì 23 febbraio 2024), dj, fondatore di un locale sui Navigli e soprattutto uno degli eredia famiglia che producedalla fine del '700 a Ghemme (Novara), andrà a processo il 27 marzo a...

Notizie Correlate

Milano – Antonio Ponti , erede della dinastia dell’aceto fondata a Ghemme (Novara), è agli arresti domiciliari da 10 mesi (presso una comunità di recupero in ... (ilgiorno)

Pubblicato il 23 Febbraio, 2024 Gli agenti della polizia lo avevano fermato la scorsa primavera attirati dalla sua fuoriserie Dodge Challenger blu scuro con ... (dayitalianews)

Antonio Ponti, 52 anni, dj e rampollo della nota famiglia di imprenditori che produce l’aceto Ponti, si trova ai domiciliari con l’accusa di spaccio. ... (fanpage)

Altre Notizie

Meteo: PIOGGIA forte e NEVE anche nelle Prossime Ore, scatta l'ALLERTA della Protezione Civile: La ricerca di "-arriva-la-pioggia-tutti-i-ponti-di-primavera-2024-potrebbero-essere-a-rischio-ecco-perch-183808dicbo=v2-xXLmrUK" non ha prodotto alcun risultato. ilmeteo Meteo Isola Sant'Antonio - Previsioni a lungo termine: Il grafico si costruisce sovrapponendo 20 possibili evoluzioni partendo da condizioni iniziali opportunamente variate, simulando quindi tutti i possibili comportamenti dell'atmosfera. Tanto più vicino ... ilmeteo Antonio Ponti, il dj erede della dinastia dell'aceto a processo per spaccio: nella sua auto droga, a casa bilancino e stagnola: Antonio Ponti, il dj erede della famiglia che produce aceto dalla fine del '700 a Ghemme (Novara), è stato arrestato lo scorso 23 aprile per detenzione di droga ai fini di spaccio. Per il 51enne ... leggo

Video di Tendenza