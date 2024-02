Antonio Ponti, erede della dinastia dell'aceto, indagato per spaccio di droga: fermato con cocaina in auto, aveva in casa anche bilancini e stagnola

Antonio Ponti, il dj erede dell'impero dell'aceto arrestato per droga: in auto aveva cocaina e Mdma (Di venerdì 23 febbraio 2024) Antonio Ponti, dj, fondatore di un locale sui Navigli e soprattutto uno degli eredi della famiglia che produce aceto dalla fine del '700 a Ghemme (Novara), andrà a processo il 27 marzo a... Leggi tutta la notizia su ilmattino (Di venerdì 23 febbraio 2024), dj, fondatore di un locale sui Navigli e soprattutto uno degli eredia famiglia che producedalla fine del '700 a Ghemme (Novara), andrà a processo il 27 marzo a...

