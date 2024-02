Antonio Ponti, erede della dinastia dell'aceto, indagato per spaccio di droga: fermato con cocaina in auto, aveva in casa anche bilancini e stagnola

Antonio Ponti, erede della dinastia dell’aceto, trovato con la droga in auto e in casa: arrestato con l’accusa di spaccio (Di venerdì 23 febbraio 2024) Milano – Antonio Ponti, erede della dinastia dell’aceto fondata a Ghemme (Novara), è agli arresti domiciliari da 10 mesi (presso una comunità di recupero in provincia di Varese) con l’accusa di spaccio di droga. A riportare la notizia è stato il quotidiano La Stampa. Antonio Ponti ha 53 anni fa il dj e non ha alcun ruolo nell’azienda di famiglia. È stato fermato per un controllo il 23 aprile 2023 in via Leoncavallo dagli agenti del commissariato Lambrate mentre era bordo della sua Dodge Challenger insieme ad altri tre uomini, tutti con precedenti. Durante la perquisizione i poliziotti hanno sequestrato 17 grammi di Mdma e 9 di cocaina. I controlli sono poi proseguiti nella ... Leggi tutta la notizia su ilgiorno (Di venerdì 23 febbraio 2024) Milano –fondata a Ghemme (Novara), è agli arresti domiciliari da 10 mesi (presso una comunità di recupero in provincia di Varese) condidi. A riportare la notizia è stato il quotidiano La Stampa.ha 53 anni fa il dj e non ha alcun ruolo nell’azienda di famiglia. È stato fermato per un controllo il 23 aprile 2023 in via Leoncavallo dagli agenti del commissariato Lambrate mentre era bordosua Dodge Challenger insieme ad altri tre uomini, tutti con precedenti. Durante la perquisizione i poliziotti hanno sequestrato 17 grammi di Mdma e 9 di cocaina. I controlli sono poi proseguiti nella ...

