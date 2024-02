Antonio Ponti | erede della dinastia dell’aceto | è ai domiciliari per spaccio di droga

Antonio Ponti, l’erede della famiglia che produce l’aceto è da dieci mesi ai domiciliari per spaccio

Antonio Ponti, l’erede della famiglia che produce l’aceto è da dieci mesi ai domiciliari per spaccio: Antonio Ponti, 52enne di professione dj nonché rampollo della nota famiglia di imprenditori del settore agroalimentare che produce l’aceto Ponti, si trova da dieci mesi ai domiciliari con l’accusa di ... milano.repubblica

Antonio Ponti, erede della dinastia dell'aceto, indagato per spaccio di droga: fermato con cocaina in auto, aveva in casa anche bilancini e stagnola: Ma quello che era un normale controllo si è trasformato in un incubo per Antonio Ponti, 51enne, Imprenditore e dj, discendente della storica famiglia dell’aceto di Ghemme in provincia di Novara. Quel ... milano.corriere

Sensori, droni e modelli 3D per proteggere le infrastrutture dai rischi: Da Enea soluzioni innovative per la valutazione e la gestione del rischio, in riferimento alle Linee Guida Italiane ... edilportale