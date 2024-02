Antonio Marras porta alla Milano Fashion Week la donna femminista e forte come la giudicessa Eleonora

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Le creazioni per l'autunno inverno 2024 dipresentatemilanese, sono un omaggio ad'Arborea, non una principessa, non una regina, ma una. Definita l'"ultima regnante indigena", vissuta tra la metà del 1300 e i primi del 1400.politica straordinaria perché introdusse una serie di leggi progressiste. Fece punire lo stupro e creare una rete di protezione per le donne. Gli abiti ispirati a questa straordinaria figura storica Moda di incastri, di stracci, di ricami e sovrapposizioni,raccontanel backstage. "Lavorava la pellesi lavora la creta o il pane, con sapienza e passione. Un artista. In questa sfilata ci sono alcuni ...