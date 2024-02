Anticipazioni Tempesta D’Amore | la puntata di oggi 23 Febbraio

Tempesta d’amore, anticipazioni settimanali dal 24 febbraio al 1° marzo 2024: Henning “vittima” di un colpo di fulmine

(Di venerdì 23 febbraio 2024): una nuova e sorprendentedista per essere trasmessa sugli schermi di Rete 4 a partire dalle 19:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.: ladel 23Robert decide di tornare in Italia per salvare la sua relazione con Lia. Nel frattempo, i Sonnbichler rompono la coppia nuziale che volevano regalare a Max e Vanessa. Leon, invece, dice a Josie che la degustazione in cui l’ha sostituita è andata bene, poi si offre di cucinare per lei. La ragazza gli è grata per il suo aiuto, e alla fine lo bacia....