Anpal Servizi: il CdA conferma la nomina ad Ad di Paola Nicastro - Ildenaro.it

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Il Consiglio di Amministrazione diSpA, riunitosi ieri, hato le indicazioni dell’Assemblea dei Soci e deliberato il conferimento delle deleghe e l’attribuzione dei poteri di amministratore delegato all’avvocato. Il presidente, a margine del CdA, ha dichiarato: “Ringrazio, anzitutto, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Calderone per la fiducia accordata, sono onorata di avere il privilegio di dirigere la Società in questa fase di cambiamento, e accompagnare il processo di riforma del sistema delle politiche del lavoro che il Ministro Calderone sta portando avanti. Voglio ringraziare i Consiglieri Patrizia Polliotto e Francesco Fabrizio Delzio per la fiducia espressa con il conferimento delle deleghe e sono certa che ...