Annullato il Guinness dei primati per Bobi, non era il cane più vecchio del mondo: “Mancano prove…

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Al cagnolinoè stato revocato ildeidella longevità. Fino a poche settimane fa erano pochi i dubbi sulla vera età del “rafeiro alentejano”, ma i veterinari inglesi del Royal College of Veterinary Surgeons hanno storto il naso nel sentire che il padrone, Leonel Costa, fosse sicuro che l’animale sarebbe nato l’11 maggio 1992. La razza diha un’aspettativa di vita che si aggira tra i 10 ed i 14 anni, cifra che ben dista da quella dichiarata dal proprietario portoghese. “La sua età è l’equivalente di un essere umano che vive oltre 200 anni, il che, date le nostre attuali capacità mediche, è del tutto implausibile. Affermazioni straordinarie richiedonostraordinarie e non è stata fornita alcuna prova concreta perla sua età”, ha dichiarato ...

Annullato il Guinness dei primati per Bobi, non era il cane più vecchio del mondo: “Mancano prove concrete per dimostrare la sua età”: Al cagnolino Bobi è stato revocato il Guinness dei primati della longevità. Fino a poche settimane fa erano pochi i dubbi sulla vera età del “rafeiro alentejano”, ma i veterinari inglesi del Royal ... ilfattoquotidiano

Il cane portoghese Bobi perde il titolo di più vecchio del mondo: Il Guinness dei primati ha tolto al portoghese Bobi il titolo di cane più vecchio del mondo. Il famoso "rafeiro alentejano" (questo il nome della particolare razza, originaria della regione ... ansa

Annullato post mortem il record di Bobi: non era il cane più vecchio del mondo: Il Guinness dei primati ha tirato un brutto scherzo a Bobi, il "rafeiro alentejano" che per qualche mese si è fregiato del titolo di cane più longevo del pianeta: 31 anni, una vita da record, spento ... tgcom24.mediaset