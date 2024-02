Anno scolastico 2024/2025: pubblicato il bando per l'ammissione alla scuola dell'infanzia

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Arezzo, 23 febbraiosul sito del Comune ilper le richieste dicomunale per l'. Da oggi e fino a mercoledì 13 marzo, per le bambine e i bambini residenti nel Comune di Arezzo e nati tra il 1 gennaio 2019 e il 31 dicembre 2021, è possibile presentare la domanda diper i posti disponibili presso le scuole d’comunali Orciolaia, Pnca, Don Milani, Villa Sitorni, visitabili online nel canale youtube del Comune di Arezzo. La domanda compilata in ogni sua parte deve essere presentata esclusivamente in modalità online collegandosi ...

