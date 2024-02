Annamaria Berrinzaghi interviene sulla crisi fra Fedez e Chiara Ferragni

(Di venerdì 23 febbraio 2024)hanno scelto il silenzio per commentare la notizia della loro separazione (almeno per il momento, dato che lei ha già fissato un’intervista con Fabio Fazio per il prossimo 3 marzo) e contattata da AdnKronos,– mamma del rapper – ha mantenuto la linea del figlio. Il suo intervento, infatti, è stato infatti politicamente corretto e indolore auspicando che alla fine “tutto vada bene”. “In questo momento non mi sento di dire nulla, anche perché non sono la diretta interessata, dunque penso che non sia neanche corretto che vengano fuori cose che io non voglio assolutamente esporre. Mi dispiace ma non saprei cosa dirle. In questo momento riteniamo non sia opportuno dire nulla. Tutti quanti ci auguriamo che tutto vada bene”. Lafra i due ...