Annalisa | i tifosi della Lazio usano Sinceramente come coro allo stadio

Sanremo 2024, Annalisa: un cuore e due capanne tra Genoa e Carcarese, il club di cui è presidente

Vigevano, la manager Annalisa Pirro candidata più vicina alla presidenza: appassionata e tifosa Contattata in argomento, Annalisa Pirro ha cortesemente risposto: «Al momento, non è ancora stato deciso nulla. In settimana si deciderà il nuovo consiglio di amministrazione». laprovinciapavese.gelocal

Il sindaco di Carcare ha deciso: la cantante Annalisa avrà le chiavi della città: È di domenica la notizia che il sindaco di Carcare, comune di 5.227 abitanti in provincia di Savona, ha annunciato ufficialmente la consegna delle chiavi della città alla cantante Annalisa, cresciuta ... rds

Annalisa torna a Carcare e trova il tapiro di Striscia la Notizia: La cantante arrivata ieri sera: «Voglio stare con i miei genitori e il mio gatto». E sul rigassificatore dice: «Non lo gradirei. Mi piacerebbe che il mare ... ilsecoloxix