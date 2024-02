Andy Cohen accusato di molestie sessuali | il conduttore si scusa | “Era uno scherzo ma me ne scuso”

Andy Cohen accusato di molestie da una star: "Chiedeva cose disgustose"

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Iltelevisivo o statunitenseè statodida Brandi Glanville, ex stella di The Real Housewives of Beverly Hills.si difende: “Era unoe lei ne era consapevole ma mi”.