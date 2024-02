Andreoli-Baglioni, la salute mentale a due visuali

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Arezzo, 23 febbraio 2204 – Oggi è il giorno dello psichiatra Vittorinoe del cantautore Lorenzoal primo Festival della. Il programma di oggi 23 febbraio prevede il Contest sulla consapevolezza dellae la lezione del cantautore e performer Lorenzostamani al Campus del Pionta alle 10 che incontrerà gli studenti delle scuole. Le città invisibili è il laboratorio teatrale con Silvia Martini e Ilaria Violin per giovani 14-24 anni a cura della Asl è in programma al Teatro Pietro Aretino dalle 15,30. Poi «Dall’io al tu»: incontro con Vittorinoun evento a cura di Università di Siena, Libreria Feltrinelli Arezzo oggi alla Borsa Merci, in piazza Risorgimento dalle 17,30 a ingresso libero. ...

