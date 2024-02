Andrea Vincenzi | il bimbo morto dopo le dimissioni dall' ospedale | Era in condizioni stabili

Andrea Vincenzi: il bambino morto a 12 anni dopo tre dimissioni dal Pronto Soccorso

(Di venerdì 23 febbraio 2024), il bambino di 12 annimercoledì sera al Regina Margherita di Torino, era in "" quando è stato dimessodi Chivasso. Il bambino, a quanto si è appreso, era stato portato ingià il 19 febbraio per una sospetta polmonite, ma sarebbe...

Il dolore per Andrea, morto a 12 anni: "Un ragazzo unico, che amava il calcio": Tra gli amici e in famiglia lo chiamavano "Super Vince" per la sua capacità di volare, come un supereroe, tra i pali. Andrea Vincenzi era un portiere di 12 anni che militava nel Gassino San Raffaele, ... rainews

Morto a 12 anni per arresto cardiaco, si indaga per omicidio colposo: La Procura di Ivrea ha avviato un'indagine sulla morte di Andrea Vincenzi, il giovane calciatore dell'Usd Gassino deceduto dopo essere stato ricoverato tre volte al pronto soccorso dell'ospedale di Ch ... giornalelavoce

Andrea muore a 12 anni dopo essere stato dimesso dall’ospedale, si indaga per omicidio colposo: CHIVASSO – Omicidio colposo. Si aprono le indagini della pm Maria Baldari, per ora a carico di ignoti, dopo la morte di Andrea Vincenzi. L’esordiente calciatore dell’Usd Gassino è morto a soli 12 anni ... quotidianopiemontese