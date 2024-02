Andrea Arrigoni | in arte Shiva | esce dal carcere tra polemiche e gaffe

Milano, Shiva esce dal carcere: il trapper va ai domiciliari

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di venerdì 23 febbraio 2024) È uscito dalil rapper, in, che era detenuto a San Vittore per tentato omicidio, porto abusivo di arma da fuoco ed esplosioni pericolose per la sparatoria avvenuta l’11 luglio 2023 a Cusago ai danni di due ragazzi. Una scarcerazione che non è stata esente da, come quella del deputato di Fratelli d’Italia Riccardo De Corato, secondo il quale “il giudice che ha scarcerato e concesso i domiciliari adoveva essere più severo”. “Vorrei ricordare che stiamo parlando di giovani di seconda generazione, cresciuti in Italia da famiglie arabe, che evidentemente non hanno mai voluto integrarsi nella nostra società”, si legge in una nota del politico. “Per tutti questi soggetti, che sono istigatori di violenze e cattivi esempi per ...