Ancora pochi giorni per mettersi in regola con il Fisco | bastano solo 25 euro

Ancora pochi giorni per partecipare al bando delle startup cooperative in Umbria

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Sta per scadere la proroga che consente a tutti diincon ilcon sole 25. Ecco tutto quello che c’è da sapere.e tasse sono da sempre un argomento delicato ma che, in qualche modo, va necessariamente affrontato al fine di non andare incontro a sanzioni che sarebbero, invece, facilmente evitabili. Ogni anno ci sono persone che ricevono infatti multe o addebiti per dichiarazioni dimenticate o fatte con estremo ritardo. dichiarazione redditi in ritardo- (Cityrumors.it)Un problema che in tanti casi è facilmente risolvibile restando entro i termini delle proroghe stabilite. Per fare un esempio pratico,perè possibileincon ilanche ...