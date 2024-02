Amoni | il doppio ex fa le carte al derby | Ravenna favorita | ma Imola è in palla

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Tra i tanti doppi ex della sfida tra OraSìe Andrea Costace n’è uno, senza nulla togliere agli altri, che è un po’ più speciale: Francescoè una di quelle persone, prima ancora che giocatore, che dov’è stato, ha lasciato il segno e così è stato per le due società che si contenderanno i due punti domenica al Pala Costa. “Ciccio” è stato il capitano della storica promozione in serie A del Basket, arrivata al termine di una cavalcata meravigliosa, culminata nella vittoria in gara3 contro l’Affrico Firenze che ha spalancato le porte del basket che conta al sodalizio di via della Lirica. Ma è stato anche l’uomo dei tiri decisivi, come l’indimenticabile canestro da tre sulla sirena di gara3 al Flaminio contro i Crabs Rimini nei playoff 2011-12, dopo una finta che mandò al bar il provocatore ...