Amichevole Italia-Bosnia ed Erzegovina | cambia la data

Amichevole Italia - Irlanda: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming: la quarta calciatrice di sempre per presenze con la maglia dell’Italia (davanti a lei solo Panico, Zorri e Morace). Nella cornice di un Viola Park sold out, Soncin tonerà a sedersi sulla panchina ... today

Preparazione Euro 2024: posticipata l’amichevole Italia-Bosnia: Piccolo cambio di programma per gli azzurri nell’avvicinamento a Euro 2024. L’ultima amichevole prima della partenza verso la Germania, quella contro la Bosnia ed Erzegovina si giocherà domenica 9 ... sport.sky

Niente tournée in cina per l'argentina: negli usa le amichevoli di marzo: L'Argentina non volerà in Cina per le amichevoli in programma a marzo. Dopo il caso che ha interessato Lionel Messi, l'Albiceleste disputerà ... sportmediaset.mediaset