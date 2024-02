Ambiente, arrivano le piante mangia smog. Quali sono e quali effetti producono

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Firenze, 23 febbraio 2024 - Dal leccio al bagolaro, dal tiglio all’olmo campestre. E poi, il Ginkgo Biloba e la fotinia. Eccole alcune delleche dovrebbero sempre più trovare posto nelle nostre città. Per combattere l’emergenza inquinamento, gli alberipolveriessenziali per ripulire l’aria e dare respiro ai nostri polmoni. Lo afferma Coldiretti, ricordando che una pianta adulta è capace di catturare dall’aria dai 100 ai 250 grammi di polveri sottili, mentre un ettaro diè in grado di aspirare dall’ben 20mila chili di anidride carbonica (CO2) all’anno. Dodiciassorbono, spiega Coldiretti, l'equivalente della CO2 emessa da un'auto di media cilindrata che percorre 10mila km all’anno. E ...