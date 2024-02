Altre 500 sanzioni contro la Russia. Biden attacca Putin: "Deve pagare"

Altre 500 sanzioni contro la Russia. Biden attacca Putin: "Deve pagare": Nuove sanzioni alla Russia Gli Stati Uniti sono pronti, come detto, a scatenare nuove sanzioni contro la Russia. "Oggi annuncio più di 500 nuove sanzioni contro la Russia per la guerra di conquista in ... ilgiornale

