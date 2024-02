Altavilla Milicia | il fanatismo religioso minaccia persona e società

La strage di Altavilla Milicia, non solo fanatismo: la coppia ai raggi X. Una pista porta alle mire sulla casa

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Un uomo e la moglie vengono a incontrarmi, su pressione della donna, stufa di vedersi imporre dal coniuge mille limitazioni, che mortificano drasticamente la sua libertàle. Lei è giovanile, piuttosto carina, lui è di aspetto dimesso, decisamente poco avvenente, dimostra più degli anni dichiarati. Il loro improbabile matrimonio è stato incoraggiato e combinato dalle figure di riferimento del movimentodi cui fanno parte, ma è andato in fibrillazione abbastanza presto, com’era naturale attendersi. La moglie, dopo anni di vessazioni subite, per soggezione verso i saggi del movimento, comincia ad avanzare timide richieste, vorrebbe uscire qualche volta con le colleghe della fabbrica a mangiare la pizza, lui si oppone, ma non parla delle reali motivazioni, molto umane, sostiene invece che sia il loro dio a volerlo. Un uomo fragile che ...