All' Eurovision non vogliono la canzone di Israele | Troppo politica Solo scuse

Mahmood e Annalisa, niente Eurovision. I Jalisse e Loredana Bertè ci provano con San Marino

(Di venerdì 23 febbraio 2024) October Rain, lasui massacri islamisti di Hamas del 7 ottobre che la concorrente israeliana dell', Eden Golan, vorrebbe cantare sul palcoscenico di Malmö, in Svezia, dal 7 all'11 maggio, potrebbe essere respinta in quanto «». Alcune fonti dell'Unione europea di radiodiffusione (Uer), ossia dell'ente che organizza l'Song Contest, hanno detto alla testata israeliana Ynetnews che il brano, per il suo messaggio politico, potrebbe non essere accettato. October Rain, non ancora resa pubblica, dovrebbe essere rivelata ufficialmente durante una trasmissione televisiva israeliana all'inizio di marzo. Per ora si sa che il tema dellasono i fatti del 7 ottobre, quando Hamas ha lanciato la sua offensiva terroristica contro lo Stato ebraico, e ...