Allerta valanghe sulle montagne lombarde. Il soccorso alpino: “Massima attenzione”

Allerta valanghe: massimo pericolo sulle Alpi Lombarde: La massima attenzione è richiesta per l'intero fine settimana in relazione alla situazione della neve e delle valanghe nelle Alpi Lombarde. Il bollettino emesso da Arpa Lombardia avverte che il perico ... intornotirano

Allerta Meteo, in Calabria e Sicilia un weekend da lupi per il maltempo estremo. Domenica sarà terribile: Le temperature non diminuiranno in modo tale da portare la neve a quote degne della stagione invernale: si imbiancheranno soltanto le vette superiori ai 1.700/1.800 metri, e questa sarà un’aggravante ... strettoweb

Montagna: Cnsas, 'con maltempo rischio distacchi e valanghe su Alpi nel fine settimana': Milano, 23 feb. (Adnkronos) - Il maltempo che sta imperversando su tutto il Nord Italia potrebbe creare rischi di valanghe su diverse zone delle Alpi, per tutto il fine settimana. Lo comunica in una ... lagazzettadelmezzogiorno