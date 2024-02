Allerta meteo, sospesa la circolazione dei treni tra Marradi e Faenza

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Firenze, 23 febbraio 2024 – Ancora disagi per chi viaggia in treno nel tratto Borgo San Lorenzo-. Per avverse condizioni, ipercorrenti quella linea potrebbero subire ritardi, modifiche o cancellazioni. E' inoltrelatra le stazioni di. Una situazione che si ripete ormai ogni volta che c'è maltempo in quella zona. La linea Faentina è stata riaperta nemmeno due mesi fa, dopo essere stata interrotta da maggio 2023 per l’alluvione che ha causato nella zona oltre 250 frane. I lavori di Rfi erano stati conclusi già a luglio 2023, ma alcuni movimenti franosi ancora attivi nelle aree limitrofe, che avrebbero potuto nuovamente coinvolgere la linea, avevano richiesto un ulteriore rinvio. L'area è da allora monitorata con ...

Milano , 23 feb. (Adnkronos) - prosegue l' allerta gialla per rischio idrogeologico ordinario, diramata dal centro monitoraggio rischi naturali della Regione ... (liberoquotidiano)

Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l’ allerta con validità dalle 8 di domani, sabato 24 febbraio, per sedici ore. Si prevedono ... (noinotizie)

