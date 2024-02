Allerta Meteo in Campania per 24 ore | temporali fino alle 20 di sabato 24 febbraio

Allerta meteo della Protezione civile su Napoli e Campania: venti forti in arrivo

L’Agenzia Regionale di Protezione civile del Lazio ha emesso un’ Allerta gialla per oggi venerdì 23 febbraio 2024. Forte ondata di maltempo: grandinate , forti ... (ilcorrieredellacitta)

Ancora pioggia sull'Italia , ma attenzione anche a vento forte e neve . Le previsioni meteo del weekend, con allerta gialla e arancione in varie regioni (notizie.virgilio)

Weekend senza piogge, ma sabato insisteranno i venti miti da sud: nuova allerta per l'entroterra: Per questo motivo la Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo "gialla". Viene spiegato che al mattino "è prevista ventilazione sostenuta da sud-ovest sui rilievi del settore centrale e orientale ... forlitoday

Maltempo in Italia, arriva un nuovo ciclone polare: la data in rosso: In questo senso, il dipartimento di Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo arancione su Lombardia e Friuli Venezia Giulia e anche l’allerta gialla su diverse altre regioni. Da quanto si ... newsmondo

Allerta meteo gialla dalle 20 di stasera in Campania: La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di allerta meteo di livello Giallo per piogge e temporali valido dalle 20 ... napoli.repubblica