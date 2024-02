Allerta meteo, c’è l’avviso del sindaco Clemente Mastella

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIn ragione dell’diramata dalla Protezione civile regionale, dalle ore 20:00 di oggi 23 febbraio e fino alle ore 20:00 di domani 24 febbraio, ildi Beneventoha emesso un avviso per le avverse condizionirologiche; in particolare sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio. Il, pertanto, invita la popolazione tutta ad attenersi alle norme comportamentali di prudenza e cautela previste in caso di avviso diper rischio idrogeologico e raffiche di vento e per fenomeni idrogeologici rilevanti: – evitare di frequentare locali interrati o posti a pian terreno, principalmente se lungo assi stradali notoriamente interessati da grossi deflussi idrici e ...

Un avviso di allerta meteo in Campania per piogge e temporali è stato emanato dalla Protezione civile a partire dalle 20 di stasera . La Protezione Civile ... (2anews)

Per domani , sabato 24 febbraio , valutata un' allerta meteo allerta arancione per rischio idrogeologico e rischio idraulico sul Friuli Venezia Giulia, allerta ... (fanpage)

Maltempo oggi diretta. Neve paralizza il Brennero, code chilometriche. Studenti in gita bloccati da ore. «Un incubo»: Al centro: bel tempo. Al sud: maltempo con piogge e rovesci ... 2024-02-23 14:51:15 Mareggiate in Toscana, fermi traghetti con l'Elba Prorogata allerta gialla in Toscana per mareggiate sulla costa ... ilmattino

Allerta gialla per maltempo in Puglia: week end rovinato, le previsioni: Un'area di bassa pressione abbraccia la Regione determinando una giornata di tempo instabile con deboli piogge un po' su tutti i settori, in temporanea intensificazione pomeridiana. Nello specifico ... quotidianodipuglia

Linea Faentina: il sistema di allerta frane blocca la circolazione dei treni a causa delle condizioni meteo avverse: Dalle 15.10 di oggi la circolazione ferroviaria fra Faenza e Marradi, sulla linea Faentina, è sospesa a seguito dell’allarme lanciato dal SANF (Sistema di Allertamento Nazionale per la previsione di ... ravennanotizie