Allarme furti a Solopaca: tre abitazioni nel mirino dei ladri, un colpo a segno

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNella scorsa notte,è stata teatro di due tentativi di furto che sono stati fortunatamente sventati grazie ai sistemi dianti intrusione presso ledi via Bebiana. Un terzo tentativo, invece, ha avuto successo, con la Polizia del Commissariato di Tele Terme attualmente al lavoro per indagare sul furto e i proprietari delle case colpite ancora in fase di valutazione dei danni subiti. In risposta a questi eventi, i cittadini hanno lanciato l’sui social riguardo alla presenza di malviventi in giro per il paese. L'articolo proviene da Anteprima24.it.