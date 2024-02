Alla scoperta della tecnologia RFID | cosa c’è da sapere

Bambini in viaggio a Brescia, alla scoperta della lirica e del Teatro

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Pubblicato il 23 Febbraio, 2024 In ogni ambitovita privata e lavorativa lasta acquisendo uno spazio sempre più grande: computer, tablet, smartphone specifici, piattaforme dedicate, utilizzo dell’AI, investimenti sui social media. Un progresso che non conosce una fine. Uno dei sistemi sempre più preziosi per le aziende contemporanee è la(Radio Frequency Identification). Ma distiamo parlando? Quando ci si riferisceindichiamo un sistema di identificazione tramite radiofrequenze, che permette la trasmissione istantanea di dati tra oggetti, animali o persone. Più avanti, nel corso di questo articolo, scopriremo come questo avviene. Questa capacità istantanea di trasmettere i dati ...