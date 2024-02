Alla sconfitta di Putin non credo | cosa accadrà Mario Calabresi gela tutti a PiazzaPulita | Video

PiazzaPulita, Calabresi gela tutti: "Alla sconfitta di Putin io non ci credo"

(Di venerdì 23 febbraio 2024) "di Vladimirio non ci"., ex direttore di Repubblica oggi a capo di Chora Media, società di produzione di podcast,in studio a, su La7, smorzando le speranze dei più accaniti ottimisti. "Però ci è stato raccontato da 2 anni - lo incalza Corrado Formigli -, ci è stato raccontato che le sanzioni avrebbero scatenato il golpe interno, che sarebbe crollata l'economia, che sarebbe stato isolato...". "Però poi abbiamo visto che ha avuto una quantità di Paesi nel mondo con cui ha continuato a intrattenere i rapporti e che hanno rotto un fronte chiamiamolo occidentale, che stanno fuori dall'occidente e che scambiano e scambiano molto. DCorea del Nord ...

sconfitta esterna per l’OR (29) nella sfida al vertice di Serie A2. La Ternana (38) fa il bis dopo la vittoria in Coppa Italia e si impone 6-3, portandosi a + ... (sport.quotidiano)

Tennistavolo, sconfitta la prima squadra di C1. Giara raggiunta in vetta da Castelmaggiore: La Giara Assicurazioni mantiene il primo posto in coabitazione con Maior Castelmaggiore e Villa d'oro Modena nella serie C1 di tennistavolo. Successi anche per le squadre "B", "C" e "D" della società, ... ilrestodelcarlino

B maschile. Castelferretti torna a vincere dopo la sconfitta: La Sabini Castelferretti vince 3-1 contro il Rubicone San Mauro Pascoli, mostrando determinazione e riscatto dopo la sconfitta precedente. Buone prestazioni di Violini e Giaccaglia. ilrestodelcarlino

Atalanta davanti alla tv: oggi i sorteggi di Europa League: Niente italiane negli ottavi di finale: l'unica certezza prima dei sorteggi di Nyon. La squadra ha spostato l'allenamento nel pomeriggio. Domenica sfida al Milan battuto dal Rennes: Lookman in forte d ... bergamo.corriere