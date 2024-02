Alla New York Fashion Week 2024 trionfa l’eleganza

Reddit si prepara alla quotazione a New York: depositato il prospetto per la Ipo

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Spazio al prêt-à-porter. La Newha riportato i brand in passerella e la chiave per interpretare le loro collezioni è. La Newha presentato le sue collezioni prêt-à-porter per l’Autunno/Invernoe la parola chiave per interpretare al meglio le sue proposte glam è eleganza. L’appuntamento glam ritorna in tutto il suo splendore, con eserciti di celebrità sedute comodamente in prima fila a godersi lo spettacolo, consapevoli però di essere in parte coinvolte nello show. Crediti: Instagram/Sergio Hudson/Carolina Herrera – VelvetMagI brand che hanno dato un prezioso contributoraffinatezza in passerella sono numerosi, dalindiscussa di Carolina Herrera che ...