Alex Britti annunciano le prime date estive | i biglietti

Alex Britti annuncia il tour

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di venerdì 23 febbraio 2024)annuncia leprima del concerto evento al Palazzo dello Sport di Roma, iè pronto per la prossima avventura dal vivo con l’Live 2024 e annuncia oggi 4 nuovi appuntamenti per la prossima stagione estiva che si aggiungono alla data già resa nota che concluderà il tour in autunno nella sua Roma. Si parte il 5 luglio dal Real Sito di Carditello, San Tammaro (CE), per proseguire poi il 14 luglio al Fossato del Castello di Barletta (BAT), il 19 luglio con un’unica data in Svizzera al Blues To Bop – LongLake Festival di Lugano, poi il 3 agosto all’Arena Beniamino Gigli di Porto Recanati (AN) e infine il grande evento finale del 18 ottobre al Palazzo dello ...