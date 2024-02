Alessio sbrocca al Grande Fratello e viene accusato: "Ha bestemmiato"

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Nuovo sfogo diFalsone al. Il ragazzo oggi pomeriggio ha perso il suo sacchetto con le proteine e dopo averlo cercato per mezz’ora l’ha trovato nel cestino della cucina, ma… vuoto. Il nuovo gieffino è sbottato ed ha insinuato che a prendere le sue proteine fosse stato Federico Massaro. Durante lo sclero Falsone si è lasciato scappare un “Cristo”, seguito da parole incomprensibili. “Adesso basta! Ora mi gira proprio il … Il GF mi ha fatto un bel sacchettino con le ultime proteine e non c’è più nulla, non lo trovo. Ora apro la spazzatura e apro tutti i sacchetti non me ne frega un ca**o. Eccolo qui nella spazzatura, ma è vuoto! Proteine finite! Qualcuno se l’è prese. Federico tu sei l’unico che si prende le proteine qui. Chi se le prende?! Non ti scaldare, mi gira il c**o. Te le magni te le proteine e io chiedo. ...