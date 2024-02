Alessandro Cattelan | avete mai visto la moglie Ludovica? Bellezza elegante e raffinata

Fiorello lancia Sanremo 2025 con Clerici e Alessandro Cattelan, Antonella alla Rai: “Perché no?”

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Conduttore amatissimo,non è solo un personaggio televisivo ma anche un marito e un papà: ecco chi è laNato a Tortona nel maggio del 1980,è un noto conduttore radiofonico e televisivo, al momento al timone di “E poi c’è” in onda su Rai 2. Chi è ladi: si chiama(cityrumors.it / ansafoto)Eclettico e simpatico, ha iniziato la propria carriera televisiva sul canale VIVA con la trasmissione Viv.it e, nel 2003, è sbarcato in Mediaset con il programma per bambini Ziggie. Nel 2004, quindi, approda a MTV Italia e da quel momento inizia una lunga carriera nel mondo della musica e della televisione, che ancora oggi gli dà molte ...