Alan Pardew spiega perché perdere Dan Ashworth contro il Manchester United è un “problema” per il Newcastle

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Notizia fresca giunta in redazione:ha previsto che ilincontrerà unsignificativo una volta perso Danil. Il club ha recentemente messo il suo direttore sportivo in congedo di giardinaggio dopo aver espresso il desiderio di unirsi ale ai suoi investitori in arrivo. L’ex allenatore dei Magpiesha espresso su talkSPORT che ildovrà affrontare un “” poichéporta le sue informazioni riservate a un club rivale della Premier League. Ilnon sta perdendo solo uno dei migliori direttori ...