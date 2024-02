Al via il congresso di Fi, nella tessera Ue, Berlusconi e Tajani

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Tutto pronto al Palazzetto dei Congressi di Roma per ildi Forza Italia. Il vicepremier Antonioè già arrivato ed è stato acclamato da cori e pplausi 'Antonio-Antonio' quando ha raggiunto la sala principale che si sta riempiendo con i delegati, oltre 1.300 attesi. Ilsi aprirà con un omaggio a Silvio. La colonna sonora al momento è fatta di canzono di Sanremo ma anche Lucio Dalla e Albano. Sui maxi-schermi viene proiettata la nuovadi Forza Italia con la scritta dei trent'anni dalla fondazione del partito, Silvioche stringe in alto la mano di, l'azzurro di FI e le stelle dell'Unione Europea. Sul retro una scritta con una frase di: "La libertà è la nostra filosofia, la nostra ...

