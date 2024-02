Al Teatro Parenti va in scena la transizione energetica

(Di venerdì 23 febbraio 2024) L’emergenza climatica e la lotta al riscaldamento globale costituiscono una priorità per l’agenda politica europea. Nel dicembre 2019, a pochi mesi dall’insediamento di Ursula von der Leyen, la Commissione ha adottato il Green New Deal, che ha fissato l’obiettivo del raggiungimento della neutralità carbonica nel 2050 e una riduzione netta delle emissioni del quarantacinque per cento entro il 2030 rispetto ai livelli di emissioni del 1990. Le ambizioni europee si sono innalzate nel 2021 con il provvedimento Fit-for-55, che ha incrementato il target di riduzioni delle emissioni al cinquantacinque per cento e ha disegnato una serie di misure implementative che vanno dal raggiungimento della percentuale del quaranta per cento di rinnovabili entro il 2030 all’allargamento dell’Emission trading system (Ets), fino all’introduzione del Carbon Border Adjustment Mechanism – un sistema di quote ...