Al Real Madrid i diritti d'immagine si dividono al 50%. Mbappé avrà un trattamento speciale

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Isono sempre un nodo fondamentale nei contratti che i calciatori firmano con i vari club. Alcuni ci tengono più di altri, i tifosi del Napoli lo sanno bene. De Laurentiis è sempre attento aiquando stipula dei contratti con i calciatori. Altrettanta attenzione e cura c’è in quelli del, i ricavi deisia metà Relevo spiega come funzionano. Al, ifunzionano così: una volta che un giocatore firma per i Blancos, il 50% dei suoi introiti derivanti dairimane al club, ...

Real Madrid – Siviglia streaming, orario, probabili formazioni e dove vederla in diretta tv: Domenica 25 febbraio alle ore 21.00 si terrà la sfida valevole per la sfida della ventiseiesima giornata di LaLiga 2023/24 tra Real Madrid e Siviglia. La sfida sarà visibile in diretta streaming ... generationsport

Il sindaco soddisfatto: "Siamo in pole per gli Europei del 2032. I 55 milioni che mancano Dialogo aperto col Governo": Il sindaco soddisfatto: "Siamo in pole per gli Europei del 2032. I 55 milioni che mancano Dialogo aperto col Governo" ... gazzetta

Il ritorno di Sergio Ramos al Bernabéu: Il difensore del Siviglia Sergio Ramos affronterà il suo ex club, il Real Madrid, al Santiago Bernabéu. L'ultima volta che vi ha giocato in trasferta è stato durante la sua prima esperienza al ... sport.tiscali