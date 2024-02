Al cinema non solo i popcorn

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Buio in sala. Se, come è vero, cibo esono due solidissimi elementi narrativi che permettono di raccontare storie, l’incontro dei due può aprire a scenari insondati. Il cibo trasposto sul grande schermo amplifica la sua potenza comunicativa: può essere metafora di drammi personali, cartina al tornasole dei grandi cambiamenti culturali, comprimario silente eppure eloquente dell’evoluzione della società. “The Menu” è uno tra gli esempi più recenti e radicali: un film quasi di meta-cucina, in cui la sovraesposizione grottesca del cibo è sufficiente a sé stessa per trasformarsi in critica al ruolo che negli ultimi quindici anni esso ha assunto nei media. Allo stesso modo, spaziando tra tecniche e generi diversi, ci sono film che vengono subito in mente il cui legame con la cucina appare indissolubile: “La grande abbuffata”, (i vari) Willy Wonka o “Ratatouille”. Così ...

Candidato a 5 premi Oscar, “La Zona d’Interesse” è il nuovo film “Da Non Perdere ” di The Space Cinema . “La Zona d’Interesse” di Jonathan Glazer è il nuovo ... (2anews)

Film catastrofici anno 2814: 2025 - 2024 - 2023 - 2022 Film imperdibili 2024 Film imperdibili 2023 Film imperdibili 2022 Film imperdibili 2021 Film imperdibili 2020 Film imperdibili 2019 Film imperdibili 2018 Film imperdibili ... mymovies

Iris Peynado: "Sogno di rappresentare la diversità nel cinema italiano": L'attrice dominicana di nascita, italiana di adozione, celebre per i suoi ruoli in film culto come Non ci resta che piangere e Attila Flagello di Dio, farà parte della giuria del Bifest – Bari Interna ... globalist

CINEMA – «PAST LIVES» DI CELINE SONG: «Past lives» è uscito per San Valentino ma non è una classica storia d'amore. Piuttosto un film con cui la regista Celine Song tenta di capire come alcune episodi della sua vita siano frutto di un ... italiaoggi