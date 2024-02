Aifa | dal commissario al nuovo presidente | scenari e papabili dopo Palù

Caos Aifa: dal commissario al nuovo presidente, cosa può accadere dopo il "caso" Palù

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di venerdì 23 febbraio 2024) (Adnkronos) – Non conosce pace l'Agenzia italiana del farmaco. Un anno per arrivare alla riforma, fortemente voluta dal ministro della Salute Orazio Schillaci e dal Governo, e una volta stabilita la governance ecco le polemiche per il profilo dei nomi in Cda con il caso del farmacista di Bari. E ora che le tessere della nuovastavano andando al loro posto, arrivano le dimissioni a sorpresa del, il virologo Giorgio. E adesso? Diversi gli. Secondo ilregolamento dell'ente, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 15 gennaio 2024, "in caso di assenza o di legittimo impedimento del, le sue funzioni sono temporaneamente svolte dal consigliere di amministrazione designato dal ministro della Salute". Altroo è quello del ...